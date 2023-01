ÜMBERKORRALDUSED TOIDUPOES ⟩ Selveris on tulevikus lihtsam õli leida

"Uuendame tõepoolest Saare Selveri kaupluse väljapanekuid, müügisaali muudatused on tingitud suurenenud kliendivoost ja soovist pakkuda selgemini arusaadavat väljapanekut," kommenteerib Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski.

Saare Selverist on Veski sõnul tulnud tagasisidet, et kaupluses kulus aega õli, kastmete ja kiirtoidu leidmisega. Ümberkorraldused viiakse läbi, et luua loogilisem tervikosakond.