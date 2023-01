Elekter on teema, millega Eesti inimesed on pidanud viimasel ajal palju pead vaevama, otsides erinevate variantide hulgast seda kõige soodsamat. Peale selle on nii börsihind kui ka fikseeritud pakettide valik pidevas muutumises ning lisaks pakutakse veel riigi poolt paikapandud universaalteenust.