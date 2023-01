Norralased arendavad Saaremaal jäälõhkujat väikestele laevadele

Projekt sai EASi rakendusuuringute programmist rahastust summas ligi 800 000 eurot ningselle sisuks on välja töötada uudse disainiga eemaldatav jäälõhkumise vöör väiksematele puksiirlaevadele, et need pääseks talvisel ajal meretuuleparkides paremini ligi tuulegeneraatoritele.

TalTechi kaasprofessor tenuuris Kristjan Tabri ütles, et norralastel on valmis üks prototüüp, mis toimib päris hästi ja võrreldes teiste jäämurdjatega vajab vähem jäämurdmisjõudu. See tähendab, et murdja vajab väiksemat laeva ja kokkuvõttes kulub jäämurdmisele vähem energiat.