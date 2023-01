ELUEA LÕPUNI ⟩ Muinsuskaitseamet soostus rularambi säilitamisega Titerannas

Mullu novembris otsustas amet mitte nõustuda rambi kui ajutise ehitise alaliseks muutmisega või ajutise ehitise loa sidumisega ehitise amortisatsiooniga. Saaremaa vallavalitsus tegi ettepaneku otsus üle vaadata ning siiski kaaluda rajatise seadustamist. Vald selgitas, et teisaldamine tekitaks märkimisväärset kahju rambi konstruktsioonile. Lisaks on rularamp pidevas kasutuses kohalike noorte poolt ning selle lammutamine kahjustaks kindlasti nende vaba aja veetmise võimalusi.

Selle nädala alguses vallale saadetud vastuses tunnistab muinsuskaitseamet, et menetluskomisjon hindas eksituse tõttu ajutise ehitise kasutamise loa pikendamise võimalust vääralt ning vaatas seetõttu olukorra uuesti üle. Kokkuvõttes tõdeti, et rularamp pole vastuolus piirkonna mälestiste kaitse-eesmärkidega ehk säilinud on sobiv ja toetav keskkond, vaadeldavus ja arheoloogiline kultuurkiht. Pigem on tegu linnaruumilise vastuoluga, kus rularamp ja Albert Uustulndi monument on subjektiivselt visuaalselt häirivalt lähestikku ning ramp on takistamas ala teisi traditsioonilisi kasutusi.