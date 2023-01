MAAILM ⟩ Tõuhügieeni parandamise nimel steriliseeris Taani riik tuhandeid inimesi

Kui tänapäeval Taanist kirjutatakse, siis reeglina tehakse seda positiivsest valguses: tegemist on ju majanduslikult jõuka ja demokraatliku riigiga. Kas on see alati nii olnud? Selgub, et ka väga eesrindliku ja edumeelse Skandinaaviamaa ajaloos on nn valgeid ja avalikustamist kartvaid seiku.