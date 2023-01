JUHTKIRI ⟩ Turvaline Saaremaa?

Paraku juhtub meilgi, et keegi satub varga või kelmi ohvriks, keegi saab tänaval ja keegi koduseinte vahel peksa, keegi kaotab enda või teise põhjustatud liiklusõnnetuse tõttu tervise või koguni elu.

Politseistatistika järgi kasvas möödunud aastal Saare maakonnas nii varguste kui ka vägivallajuhtumite arv. Tõsi, protsendi tõusuks piisab vaid paarist lisajuhtumist, aga tõus on tõus.

Möödas on need ajad, kus autovõtmed võis rahumeeli sõidukisse ja koduukse lukustamata jätta. Sest kuigi selliseid kaaskodanikke, kes olukorda ära kasutavad, pole just palju, neid siiski jagub. Jagub ka roolijoodikuid.