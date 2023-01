ANGELA RANDMETS ⟩ Kuidas Kuressaare haigla õed narkotarvitajatega hakkama saavad?

Teaduskirjandus väidab ja praktiline kogemus näitab, et õed tegelevad tervishoiuasutustesse pöördunud patsientidega vahetumalt ja kestvamalt kui teised tervishoiutöötajad. Tuleb ette, et õde peab abi pakkuma ka keskmisest keerulisematele patsientidele – näiteks neile, kelle koostöövõime on kas ajutiste või püsivate käitumis-, taju- ja/või mäluhäirete tõttu pärsitud. Üks kannatlikumat käsitlemist vajav patsiendirühm on uimastitarvitajad.