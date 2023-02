AVO BLANKIN ⟩ Saaremaa püsiühendus ja Rail Baltic võiks olla kaks ühes projekt

Riigil on puudu majandusliku arengu visioonist ja alanud on omavahel koordineerimata arengukavade ajastu. Täna maksame lõivu infrastruktuurilise arengu peetuse tõttu. Eufoorias alustatud Tallinna–Tartu jt neljarajalised maanteed, Euroopast tulnud Rail Baltic; energeetilisest iseseisvumisest loobumine on viinud riigi majandusliku arengu tupikusse, toetustepõhisele allakäigule.