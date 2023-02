JUHTKIRI ⟩ Ka kümmekond entsefaliidijuhtu on liiga palju

See on väga ohtlik haigus, mis raskel juhul võib lõppeda halvatuks jäämise või koguni surmaga. Meie meedikud teavad oma kogemustest, et puukentsefaliit võib murda ka noore ja tugeva inimese. Spetsiifilist ravi sel haigusel ei ole, ravi on sümptomitepõhine. Küll aga on võimalik seda tõbe vältida – kui end entsefaliidi vastu vaktsineerida lasta.