JUHTKIRI ⟩ Lõhnata, värvita, maitseta

Energia hinnaralli oludes on suur osa inimestest päris täpselt selgeks saanud, kui palju maksab kilovatt-tund elektrit ja ehk isegi selle, kui palju üks või teine majapidamistöö või kodumasin elektrit tarvitab. Kui miski on kallis, siis sellel ikka hoitakse silma peal ja ilma elektrita on tänapäeval üsna keeruline hakkama saada.