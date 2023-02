JUHTKIRI ⟩ Kõige suurem tunnustus

Kui Saar on juba aastaid töötanud peamiselt mandril, siis ülejäänud kolm teenetemärgi kavaleri tegutsevad Saaremaal.

Helgi Tammur on oma ametis rohkem kui 50 aasta jooksul ilmale aidanud tuhandeid saarlasi, politseikapten Žanna Kreštšenko aga seisab korrakaitsjana hea selle eest, et Saaremaa oleks siinsetele elanikele turvalisem paik. Kalle Koovi panust STÜ juhina võib aga aimata igaüks, kes Saaremaa COOPi uuendatud kauplusi külastab.

Kõik nad on andnud suure panuse oma kogukonna heaks. See panus on aga tegelikult palju suurem, sest mida tugevam kogukond, seda tugevam ühiskond. Seda tugevam riik.