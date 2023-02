KAI KALLASTE ⟩ Poevarguste süsteemsus vajab sekkumist

Viimased aastad pole kaupmeestele olnud lihtsamate killast. Oma sügava jälje on jätnud nii koroonakriis, sõja puhkemine kui ka kiire hinnatõus. Viimasega on tihedalt seotud aga veel üks suur murekoht, mis on seni teenimatult tähelepanuta jäänud. Nimelt on massilised poevargused muutunud igapäevaseks nähtuseks ning praeguses õigusruumis ei suudeta neid ka ohjata.