Rahandusminister soovib panustada elektriühenduste parandamisse veel paarkümmend miljonit

Aavo Aljase fotodelt paistab mastitraaversite ja liinitraatide olukord Mujaste, Jõiste ja Kavandi küla tagant, Vääri ja Võlupe alajaamade vahel. Metsa läbival lõigul on maas puid, mis kukkunud liinile erinevate varasemate tormidega. Traadid on tugevalt välja venitatud, osaliselt on neid mõnest kohast paigatud, kuid tervikuna on liinilõik üsna kehvas seisus. "Olen ise Elektrilevi infotelefonile sellest konkreetsest kohast teada andnud. Vist juhtus see paar aastat tagasi. Kahjuks on see siiamaani korda tegemata," kirjutab Aavo Aljas.

Foto: erakogu / Saarte Hääl