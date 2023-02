JUHTKIRI ⟩ Mis see natuke kanepit ikka teha saab?

Kolmapäeval rääkis ETV saates “Pealtnägija” oma kümme aastat kestnud kokaiinisõltuvusest tuntud näitleja Märt Avandi. Mees, kes on varem tunnistanud ka oma alkoholismi. See, et Avandi nii kergesti – juba esimesest korrast – sõltuvusse jäi, näitab, kui lihtsalt see juhtuda võib. Seega arvamus, et “proovin korra-paar, mis minuga ikka juhtub”, ei pruugi paika pidada. Seda enam, et tänapäeval on narkootikumid kergesti kättesaadavad. Isegi siin saartel, mere taga.