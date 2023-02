LAPSEVANEMAD ⟩ Kogukonnas on olulised meie kõik ja igaüks

“Meie piirkonnas on juba palju olemas, mille ja kelle üle uhke olla – vägevad paigad ja erilised inimesed. Leiame, et on aeg end üksteisele avada ning õppida tundma seda imelist kogukonda, kus me elame,” kirjutavad Pöide kogukonna liikmed, lapsevanemad Kristi Soidla ja Jaak Nõgu.