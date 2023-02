TÕNU VELDRE ⟩ Meremehed Vabadussõjas – kes nad olid?

Autorile teadaolevalt autasustati 22 Saare-ja Muhumaaga seotud merelist inimest Vabadussõjas üles näidatud vapruse või kodanliste teenete eest kõrgete riiklike autasudega. See number ei ole kindlasti lõplik, sest vastav register, mis lähtuks saarlusest, seni puudub. Omaette teema on veel see, keda siis ikkagi lugeda saarlaseks. Nimistus on poisslaps Alfred Dampf (VR III/3), kes sündis Saaremaal, aga seejärel kolisid ta vanemad Haapsallu, mistõttu tema Vabadusristiga tunnustatud vend Villiam Dampf (VR I/3) on kirjas läänlaste nimekirjas.