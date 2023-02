Lähipäevil jätkub väheste pluss- ja miinuskraadide vaheldumine

Reede öösel on pilves ilm. Lääne-Eestis sajab mitmel pool vihma ja lörtsi, ida pool lund. Puhub lõunakaare tuul 4-10 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi. Päeval on enamasti pilves ilm. Mitmel pool sajab vähest vihma ja lörtsi, Ida-Eestis ka lund, õhtul jõuab saartele uus tihedam sajuala. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, õhtul tugevneb saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +4 kraadi.

Laupäeva öösel on pilves ilm. Lörtsi- ja vihmasadu laieneb saartelt kirdesse, Ida-Eestis sajab ka lund. Kagutuul tugevneb 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 19 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi. Päeval on pilves ilm. Sajab vihma, lörtsi ja lund, õhtu poole läheb sadu kõikjal üle lumeks. Tuul pöördub põhja ja kirdesse ning puhub 4-10, rannikul puhanguti kuni 15, saartel loodesse 9-14, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi, õhtul temperatuur langeb.