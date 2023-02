JUHTKIRI ⟩ Ühe ajajärgu lõpp

Need, kes Reomäel Püha Eelkäija Skiita õigeusukloostris käinud, on kiitnud sealset südamlikku vastuvõttu. On ju sealsed lahked nunnad alati leidnud aega külalistega vestelda, neile kloostrit tutvustada ja skiita mesitarusid näidata. Reomäe mesila toodang on kuulus nii Saaremaal kui ka väljaspool seda.