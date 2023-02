RMK oma metsa tuulemurdu ise ei kasuta, ent teeb selle ostmise keeruliseks

Maa-amet palus riigimetsa majandamise keskusel (RMK) hinnata Elli kinnisasjal kasvava metsa seisukorda ja kinnitas, et asutusel ei ole vastuväiteid, kui RMK soovib anda kinnistu koristamise õiguse naaberkinnistu omanikule. Maa-amet lisas, et murdunud puid on kinnistul esialgsel hinnangul alla 5 tihumeetri.