MAA ELU ⟩ Risto Ränk kutsub toiduks loomi pidama: “Broilerit tuleb kohe vaadata kintsuna!”

Risto Ränk Farming asutatud MTÜ Parem Homne juhatuse liige Mirge Arge ütles, et saarlased peaksid oma toidulaual tegema rohkem ruumi kodus kasvatatud loomade lihale. Et oleks teada, millise toidu peal loom kasvas või milliseid ravimeid talle manustati.

Poes müüdud liha koostisest puudub tarbijal tegelikult täpne ülevaade. “Meie kehas tekitab päris palju põletikku see, et me sööme sisse antibiootikumidega ravitud ja taimekaitsevahenditega kasvatatud söödaga nuumatud loomade liha,” rääkis Arge.