VÄRSKE MUUSIKA ⟩ LeHANNA uuest loost: "Võtsin esimest korda ka laulukirjutamisest osa"

Eile hommikul rääkis LeHanna Kadi raadio saates "Ärkamisaeg", et tegu on tema jaoks väga olulise looga, sest Martinson võttis esimest korda ka ise laulukirjutajana loo valmimisel osa. "See on hästi keeruline, aga hästi-hästi põnev protsess," sõnas ta.