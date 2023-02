Thea Rahumeel ⟩ Pealt ei paista, kindlam on kontrollida

"Selline on emakakaelavähi riikliku sõeluuringu sõnum tänavu. Kahjuks näitab kurb statistika, et Eesti on Euroopas emakakaelavähki haigestumise ja suremuse osas teisel kohal. Meist eespool on veel vaid Rumeenia," kirjutab Kuressaare haigla naistearst Thea Rahumeel.