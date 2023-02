Verston loobus Kureveres lubjakivikarjääri avamisest

Pärast Saaremaa vallavalitsuse vastuseisu kaevanduse avamisele mullu detsembris proovis Verston OÜ saada kaevandamiseplaanile tuge riigilt, kuid keskkonnaministeerium ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teatasid, et riigil puudub huvi, mis tingiks vajaduse avada kaevandus just Kureveres. Ministeeriumitelt saadud eitava vastuse järel palus Verston OÜ 17. veebruaril kaevanduse avamise menetlus lõpetada.

Verston saatis keskkonnaametile taotluse Kurevere külas asuvast Jaagarahu lubjakivikarjäärist maavara kaevandamiseks keskkonnaloa saamiseks 30. mail. Novembris teatasid Kihelkonna osavalla elanikud, et on vastu Jaagarahu lubjakivikarjääri avamisele ning soovivad, et Saaremaa vald ei annaks karjääri avamiseks luba. Vald pidas elanike põhjendusi piisavaks ega andnud teedeehitajale kaevanduse avamiseks luba.