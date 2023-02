KASPAR VIILUP ⟩ Andrus Kivirähki “Tõll” oleks imeline kuuldemäng

Viimasel paaril aastal, kus rahva majanduslikku stabiilsust on raputanud korra koroonakriis, korra energiakriis, korra hüperinflatsioon ning ajuti need kõik samaaegselt, on pidanud paljud inimesed tõdema, et see kõik puhub rahakotist viimsegi sendi ning kultuurile elik teatrile enam kuigivõrd raha ei jätkugi. Arvestades seejuures, et suurejoonelisemate lavastuste piletihinnad võivad praegu küündida juba 40–50 euroni, siis võib juba keel põses öelda, et teater on nüüdseks vaid rikastele!