Tõesti! Need valimiste-eelsed nädalad ja nüüd, kui agitatsioon on valimispäevalgi lubatud, ka päevad, peaks igaühe enesetunnet küll kõvasti tõstma. Korraga on osa meist saanud kandidaatideks, kel aega, et meid ära kuulata; ajakirjaniku telefonikõne võetakse nurinata vastu; hommikul tööle minnes võib vabalt juhtuda, et tänaval astub sulle vastu laia naeratusega tipp-poliitik, käes aurav tops: “Teie hommikukohv, palun!” Pakutakse kommi ja küpsist.