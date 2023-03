RIIGIKOGU VALIMISED ⟩ Kui ID-kaardi koodid kadunud, siis tuleb Vilsandilt Kihelkonnale kohale tulla

Valimisjaoskonna uksest sisse astudes, ootavad rõõmsate nägudega valimiskomisjoni liikmed Elle Mäe, Kristiina Laht ja Tiina Ojala, kes paraku peavad pettuma, sest meie ei ole ju valijad, keda nad pikisilmi ootavad. Siiski võetakse meid vastu soojalt ja avasüli. „Praegu on just vaikne aeg, inimesed söövad kodus lõunat,“ ütleb Elle Mäe. Naised räägivad, et hommikul kell 9 oli neil lausa järjekord ukse taga. Mõni olla lausa enne sedagi ukse taga kolistamas käinud ja kui uksed avati, tekkis kaks saba valida soovijatest. "Eks täna on kirikupäev ka, käivad ühtlasi ära," naeravad naised.