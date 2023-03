Lümanda majas on töötajate sõnul valimisaktiivsus olnud positiivselt suur. Käinud on nii noori kui vanemaealisi valijaid.

„Seekord on üllataval kombel tulnud isegi noori palju jaoskonda valima, ütlevad, et tahavad näha, kuidas see asi kohapeal käib,“ räägib valimiskomisjoni esimees Ilmar Antov.