RIIGIKOGU VALIMISED ⟩ Astes käis valimas maailmameister

Rahvamaja ees kohtame veel ühte kohalikku noort, kellelt küsides selgub, et tema oli oma hääle juba reedel siinsamas jaoskonnas eelvalimiste ajal ära andnud. „Mul ei olnud valikut raske teha, valisin ühe uutest erakondadest, sest mulle meeldis nende kampaania,“ ütleb Kelli Klütsnik.

Rahvamajas sees juhatavad nooled teisele korrusele, kus meid tervitab Pille Mägi Aste valimisjaoskonnast. Saarte Hääle valimisblogiga ollakse Astes hästi kursis. „Hiljaks jäite, oleksite maailmameistri pildi peale saanud!“ ütleb Pille Mägi. Üldse on valimiskomisjoni töötajate sõnul väga palju noori seekord valimas käinud. „Niiõelda kogu läbilõige rahvastikust, nii noori kui vanu ja selle üle on väga hea meel, et inimesed ikka tulevad valima,“ räägib Pille Mägi.