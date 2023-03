Kui palju plaanib vald iga piirkonna spordirahaks?

"Piirkondade aktiivse spordielu säilimine on meile väga oluline ja kindlasti soovime piirkonna spordi toetamist jätkata. Näeme, et kõige parem on, kui raha kasutamise, spordivõistluste ning liikumisürituste toimumise üle saavad otsustada just kohalikud inimesed," ütles kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Kristel Peel.