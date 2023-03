Eesti Energia ⟩ Universaalteenus on kliendi jaoks juba mitu kuud kõige kallim valik

Eesti Energia klienditeenuste valdkonna eest vastutav juhatuse liige Agnes Roos teatas pressiteates, et universaalteenus andis Eesti inimestele mõnevõrra soodsama elektrihinna kolmeks kuuks, kuid tänaseks on energia turuhinnad niivõrd palju langenud, et universaalteenus on tarbija jaoks kõige kallim valik.