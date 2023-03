Inimkaubanduse kõige haavatavam sihtrühm on kolmandate riikide kodanikud

​“Kui kümne aasta eest rännati Eestist naaberriikidesse tööotsingutele, siis juba mõnda aega oleme ise sihtriik. Kahjuks on see toonud kaasa olukordi, kus siia peamiselt kolmandatest riikidest saabunuid on petetud nii töötingimuste, -tundide kui ka -tasu osas ning ähvardatud neid vägivalla või riigist väljasaatmisega,” tõdeb sotsiaalkindlustusameti inimkaubandusohvrite teenuse juht Sirle Blumberg.