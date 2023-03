Muuhulgas märgib Toom, et Eesti filmi tuleviku perspektiivis on vaja nii "Viimaseid vahiposte" kui ka "Tõdesid ja õiguseid".

"Minu arust on kindlasti mõlemaid vaja, sest nägu peab olema mitmekesine, kuna ka vaatajaid on nii palju erinevaid. Kindlasti on mingid vaatajad, kes jagunevad nii, et "Tõde ja õigust" vaataks hea meelega, aga "Viimane vahipost" pole nende jaoks, ning vastupidi ka.