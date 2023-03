EMAKEELENÄDALA MÕTTED ⟩ Keelehuviline Kristiina Maripuu: "Millest räägib kesk ja millest päev?"

Keelenädalat sissejuhatavat sõna ei pea kaugelt otsima. “Keskpäeva” saate nimi sobib selleks suurepäraselt! Pealtnäha on sõnaga keskpäev kõik üheselt selge: „Keskpäeva“ saade on eetris keset päeva ja kui see kell 12 läbi saab, ongi käes keskpäev ehk päeva keskpunkt.

Ometi leidub siin teisigi kihte. Sõnaga keskpäev on tähistatud ka lõunakaart. Ilmakaare nimena on see ütlemata loogiline, sest keskpäevaks on päike kõrgel lõunas. Lõunakaare ja keskpäeva vahel on teinegi seos, nimelt on keskpäevaks kutsutud ka lõunasööki.