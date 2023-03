Miks koalitsioonikõnelused peaksid olema kinnised

Sirbi peatoimetaja Kaarel Tarand teeb viimases lehenumbris (Sirp, 10.03) ettepaneku, et koalitsioonikõnelustest tuleks alustada otseülekandeid. Tarandi põhjendus on, et ajakirjandus ei suuda katta neid kõnelusi piisavalt adekvaatselt ja vastavates uudistes polevat tegelikult midagi uudisväärtuslikku.