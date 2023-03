KAS NII TOHIB? ⟩ Hirv Roland kaotas otse-eetris oma sarved, keegi tuli ja viis need minema

"Sarvekogumise seaduslikkuse kohta Eestis arvan, et see maskeeritud koguja räägib enda eest," vihjas üks kommentaator, et 15. märtsi hommikul end kapuutsiga varjanud sarvekoguja vähemalt häbenes oma tegu.

Vana hirvepull Roland kaotas uhked sarved öösel kella 2 paiku. Saarte Häälele viidati, et kuigi tõenäoliselt pole see tegu Eestis ebaseaduslik, on see siiski taunimisväärne.