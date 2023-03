Vaata, kus saab Saare maakonnas aasta lõpuks kiire internetiga liituda

Enefiti kiire interneti kasuks on otsustanud pea 15 000 klienti üle Eesti, nende seas on nii maapiirkondade kui linnade elanikke. Enefiti kiire internetiga liitumisel on klientide jaoks mitmeid kasutegureid – kvaliteetne ja ülikiire (vähemalt 1 Gbit/s) ühendus, mida ei mõjuta ilm ega levi, võimalus liita mitu seadet korraga. Samuti on Enefiti võrk neutraalne, mis tähendab, et klient saab endale ise valida sobiva interneti- ja teleteenuse osutaja.