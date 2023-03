EMAKEELENÄDALA MÕTTED ⟩ Keelehuviline Kristiina Maripuu: "Kas eesti keeles tohib öelda tänud või suured tänud?"

Tänusõna aitäh kõlab sagedasti, aga mida see õigupoolest tähendab? Aitäh on lühenenud vorm sõnaühendist aita, jumal. 18. sajandi trükitekstides on sellest juba saanud üks sõna aitumal ja 19. sajandil lühenes see veelgi: aituma ja aitüma. Sõnas aitäh on rõhk liikunud teisele silbile ja lisandunud on sõnalõpuline h. Heaks võrdluseks on lätikeelne aitäh paldies, mis on samamoodi lühem kuju sõnaühendist aita, jumal, läti keeles palīdz dievs.