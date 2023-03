GALERII JA VIDEO ⟩ Kuressaares võistlesid tulevased kokad Eestist, Lätist, Leedust ja Itaaliast

Võistlejaid ühe kohtunikuna köögis jälginud restorani Noa peakokk Heinrich Liis, kes ka ise on Kuressaare ametikooli vilistlane, ütleb, et võistlus on läinud väga hästi. "Natuke ollakse ajahädas, aga vahva, et nad ei anna alla. Ootangi, et viimased valmis saaks," ütleb Liis. Tema hinnangul on kokkade järelkasv heal tasemel. "Siit leiab nii mõndagi," muigab ta.