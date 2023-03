”Sügisel nägime kogu tiimiga palju vaeva, et panna esimest korda kokku Cheerleading Team kava. Võistlesime kavaga EMV Cheerleadingus ning pärast punktitabeli avaldamist saime aru, et olime sama kategooria teiste võistlejatega üsna sama pulga peal,” märgivad tantsutüdrukud.

”Tekkis küsimus, mis võistlused järgmisena ette võtta hooaja teises pooles. Kui kuulutati välja Läti MV saime aru, et see on meie võimalus juba koostatud kavaga veel võistlustulle astuda. Lisaks sai treeneritega eelmise hooaja lõpus kirja pandud eesmärk, et Saaremaa Tantsutüdrukud võiks jõuda 6. hooajal ka välismaale.”