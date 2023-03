Poetess Ehini portreefilm tõi Thule kinno täismaja

"Kahtlemata viitab asjaolu, et Thule saal vaid kahenädalase teavitusega peaaegu sajaprotsendiliselt täitus, saarlaste kiindumusele Kristiina Ehini ja tema loomingu vastu, aga samas ka sellele, et kohtumine loojatega pakub inimestele huvi,“ ütles kino tegevjuht Kristi Porila, lisades, et kontsert ja luulekava teise korruse saalis andis õhtule kindlasti lisaväärtust.