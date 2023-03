Ruhnus tähistatakse Liivimaa Pärimuse Päeva

Meil on siiani sõnavaras ühised ilmakaarte nimetusi ja palju maastikusõnu, sh pea kõik sõnad, mis osutavad erinevaid kohti meres – joomed, nasvad, ravad jms. Sarnasusi on ka rahvarõivastes ja -kommetes. Seda, et “Puhu tuul” on Liivi rahvalaul, on paljudele teada, kuid see pole ometi kaugeltki ainuke kultuuririkkus, mille liivlased on meile pärandanud.