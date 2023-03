Kuressaares arutletakse Läänemere tingimusi tuuleparkide rajamiseks

Konverentsile registreerus üle 160 osaleja Balti riikidest, Hollandist, Soomest ja Taanist. „See on kõnekas, kuna ekspertide sõnul on tuuleparke arendades tähtis koostöö just erinevate riikide ja arendajate vahel,” teatas Saaremaa vallavalitsus.