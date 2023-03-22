Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 15.–22. märts
Perekondlikud sündmused Saare maakonnas
15.–22. märts
Perekondlikud sündmused Saare maakonnas
SÜNNID
- Oliver Otsa (8.03) Suur-Randvere küla
- Sebastian Sikkel (10.03) Nõmpa küla
- Mirtel Salong (12.03) Kuressaare linn
- Laura Helianna Emanuelsen (12.03) Röösa küla
- Alissa Lember (14.03) Kuninguste küla
- Harri Kruuser (14.03) Länga küla
- Adrian Altmäe (15.03) Kuressaare linn
- Loore Maria Raun (16.03) Salavere küla
- Belinda Tambur (17.03) Muratsi küla
- Johann Mattias Lend (19.03) Kuressaare linn
- Harri Turja (20.03) Kõljala küla
SURMAD
- Helmut Leemet (81) Kogula küla
- Aivar Lõbus (66) Salme alevik
- Sulev Kirs (73) Kuressaare linn
- Mihkel Pihl (37) Viltina küla
- Ain Peeters (23) Leisi alevik
- Johannes Kraun (89) Lümanda küla
- Aasa Kask (94) Oitme küla
- Juta Laaneväli (83) Tupenurme küla
- Almi-Elvine Arge (94) Kuressaare linn
- Milvi-Hermiine Ottis (80) Järve küla
- Iivi Argel (72) Vedruka küla
- Mati Koppel (79) Kuressaare linn
- Leili-Elise Keller (91) Kõiguste küla
ABIELUD
- Margit Lahtvee ja Raimo Laosma – 20. märts