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Perekondlikud sündmused Saare maakonnas

15.–22. märts
Saarte Hääl
Perekondlikud sündmused Saare maakonnas
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Foto: Erakogu

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 15.–22. märts

SÜNNID

  • Oliver Otsa (8.03) Suur-Randvere küla
  • Sebastian Sikkel (10.03) Nõmpa küla
  • Mirtel Salong (12.03) Kuressaare linn
  • Laura Helianna Emanuelsen (12.03) Röösa küla
  • Alissa Lember (14.03) Kuninguste küla
  • Harri Kruuser (14.03) Länga küla
  • Adrian Altmäe (15.03) Kuressaare linn
  • Loore Maria Raun (16.03) Salavere küla
  • Belinda Tambur (17.03) Muratsi küla
  • Johann Mattias Lend (19.03) Kuressaare linn
  • Harri Turja (20.03) Kõljala küla

SURMAD

  • Helmut Leemet (81) Kogula küla
  • Aivar Lõbus (66) Salme alevik
  • Sulev Kirs (73) Kuressaare linn
  • Mihkel Pihl (37) Viltina küla
  • Ain Peeters (23) Leisi alevik
  • Johannes Kraun (89) Lümanda küla
  • Aasa Kask (94) Oitme küla
  • Juta Laaneväli (83) Tupenurme küla
  • Almi-Elvine Arge (94) Kuressaare linn
  • Milvi-Hermiine Ottis (80) Järve küla
  • Iivi Argel (72) Vedruka küla
  • Mati Koppel (79) Kuressaare linn
  • Leili-Elise Keller (91) Kõiguste küla

ABIELUD

  • Margit Lahtvee ja Raimo Laosma – 20. märts
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