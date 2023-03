Sada päeva suletud kaubamaja keerati uuesti lukust lahti

Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse liige Kalle Koov tuletas avamise eel koostööpartnereid tänades meelde, et esimest korda avas kaubamaja uksed 1968. aastal, teist korda 2007., pärast mahukat rekonstrueerimist. “Kuna elu on pidevas muutumises, siis avame kaubamaja nüüd juba kolmandat korda. Ja jälle uues kuues, sisus ja uute brändidega,” lausus ta. “Poolteist aastat tagasi projektiga alustades ei teadnud me päris täpselt, kuhu välja jõuame, aga täna oleme seisus, kus rekonstrueeriti 90% majast,” lisas Koov.