LOODUS ⟩ Vahtrik Maapera raunal ei anna end kergelt kätte

Peale ringkäiku istusime ja nautisime vaikust. Novembrikuu teisel nädalal sain akvarellist Siiri Tallilt kirja kahe pildiga: “Üks on fantaasia koos kakkudega, kuna seal oli palju selliseid vanu puid õõnsustega, mis lausa viisid mõtted kakkude elupaikadele. Teine on konkreetne vaade – metsamaastik väänduvate tüvedega, ja puuõõnsusega, mis on kindlasti kellelegi koduks.

On õnneloos loomale, linnule sündida seal raunal, inimeste eest kaitstud ja varjatud looduslikul soosaarel. See raun on täiesti erandlik kivikülv, ta ei jutusta helget ja lõbusat muinasjuttu, pigem on ta müstiline, sügav ja süngevõitu maa. Keegi targem on öelnud, et väändunud tüved räägivad aktiivsest energeetikast.