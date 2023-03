Tööandjal on kohustus korraldada tööd selliselt, et täiskasvanule töötajale oleks tagatud iga 6 tunni töötamise kohta vähemalt 30 minutit puhkamiseks ja einestamiseks. Alaealisele töötajale peab olema tagatud vähemalt 30 minutit pausi puhkamiseks ja einestamiseks iga 4,5 tunni töötamise kohta. Tegemist on tööpäevasisese vaheajaga, mida nimetatakse ka lõunapausiks.