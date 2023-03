ILUSAT TEATRIPÄEVA ⟩ Kuressaare teatrijuht loodab teatripäeval uue traditsiooni sündi

Kui teatri loominguline juht Aarne Mägi sõidab parasjagu rongiga Tallinnast Narva poole teatriauhindade jagamisele, siis ülejäänud meeskond kohtub täna õhtul kell 17.30 Kuressaare teatri kohvikus publikuga. Rauk tõdes, et sellisel kujul kohtumist publikuga kohvikuõhtul ei ole varem toimunud. „See on esmakordne jah,“ märkis ta.

Narva ei läinud kogu teatri esindus sel lihtsal põhjusel, et kuna Narva asub teadupoolest Kuressaarest väga kaugel ja 29. märtsil on teatril väljasõiduetendus Otepääl, siis logistiliselt olnuks see liigkeeruline. „Nii siis läkski nii, et vaatame teatripäeva ülekannet koos pärast teatrilavalt,“ lisas Rauk.