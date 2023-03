Saaremaa Südamekodu ja Hariduse kooli asenduspind otsib uut omanikku

Hoone müügiga tegelev Pindi kinnisvara kutseline maakler Elis Pihl kinnitas, et tõepoolest on Kooli tee 5 hoone värskelt avalikult müüki tulnud. „Omaniku sihid on muutunud ning on soov paigutada raha uude valdkonda,“ selgitas Pihl, miks hoone äripinnana müüki tuli.