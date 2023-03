JUHTKIRI ⟩ Tuksis teed

Ebastabiilne ilmastik on aga suutnud meie teedel teha korralikku lõhkumistööd. Seega on autojuhtide vandesõnadel põhjust enam kui küll. Eriti hullus seisus on kruusakattega teed – paljudes kohtades on need muutunud lausa mülgasteks, mille läbimine on paras katsumus.