Meremeeste ametiühing ⟩ „Lähiajal võib parvlaevade toitlustuses tulla tõrkeid“

Kõnealune ettevõte on hankemenetluse võitnud lepinguline teenusepakkuja TS Laevade poolt opereeritavatel parvlaevadel saarte ja mandri vahelises laevaliikluses. Tänase seisuga tundub olevat selge, et lahendust ei too ka mitte lepitusmenetlus Riikliku Lepitaja vahendusel, teatas EMSA.